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    Федотов: «Чтобы сохранить свою жопу, Кашшаи, скорее всего, пригласит на «Зенит» – «Спартак» иностранного судью»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не исключает, что матч «Зенит» – «Спартак» (16 декабря) будет обслуживать иностранный судья. Решение должен принять Виктор Кашшаи.

    «Зенит» и «Спартак» сыграют в заключительном туре перед зимней паузой. Мысли очень простые. Чтобы сохранить свою жопу, Виктор Кашшаи, скорее всего, пригласит иностранца. Как только это произойдет, доверие к российскому судейству пойдет в тартарары», – сказал Федотов.

    • Кашшаи работает в РФС с января.
    • РФС приглашал иностранных судей еще в прошлом десятилетии.
    • «Зенит» и «Спартак» лидируют в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11338

      alarm 26 минут назад

      подлые хряки уже привозили своего мехуту гонсалеса в москву на матч с нами в 2005 (1:1), так тот дезеув со свистком, отрабатывая гонорары фердуна, поставил левейший пенальти в наши ворота в самой концовке. стыдно за рылов! позор рылам! гы-гы!

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