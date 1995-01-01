подлые хряки уже привозили своего мехуту гонсалеса в москву на матч с нами в 2005 (1:1), так тот дезеув со свистком, отрабатывая гонорары фердуна, поставил левейший пенальти в наши ворота в самой концовке. стыдно за рылов! позор рылам! гы-гы!
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не исключает, что матч «Зенит» – «Спартак» (16 декабря) будет обслуживать иностранный судья. Решение должен принять Виктор Кашшаи.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в заключительном туре перед зимней паузой. Мысли очень простые. Чтобы сохранить свою жопу, Виктор Кашшаи, скорее всего, пригласит иностранца. Как только это произойдет, доверие к российскому судейству пойдет в тартарары», – сказал Федотов.