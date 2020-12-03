«Спартак» – на третьем месте по популярности среди футбольных клубов в Tik-Tok

«Спартак» показал статистику клубного аккаунта в социальной сети Tik-Tok.

У москвичей 2 544 957 просмотров. Это третий результат в мире среди футбольных команд.

Выше «Спартака» только «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

На аккаунт российского клуба в Tik-Tok подписаны 154,3 тысячи человек.