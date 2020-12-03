Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    «Спартак» – на третьем месте по популярности среди футбольных клубов в Tik-Tok

    «Спартак» показал статистику клубного аккаунта в социальной сети Tik-Tok.

    У москвичей 2 544 957 просмотров. Это третий результат в мире среди футбольных команд.

    Выше «Спартака» только «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    На аккаунт российского клуба в Tik-Tok подписаны 154,3 тысячи человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9824

      Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Эта новость совсем не удивила . ЧИТАЙТЕ , ЗАВИДУЙТЕ ... !!! - но это немногие , а большинство по всей стране - гордитесь !!! МЫ - СПАРТАК !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5161

      "supermax" 33 минуты назад

      Верните чубе телефон... Мож и про зенит че-нить напишут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5161

      "supermax" 35 минут назад

      Вся местная педота типа алярмы ссытся кипятком... Добрый знак))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9389

      paracetamol 40 минут назад

      В Tik-Tok одна пьянь собралась и нарики. Нормальных людей тем нет!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Вальдемар IV 1 час назад

      кому он нах заворотился, наверняка накрутка, там хакера купить проше, чем хорошего футболера

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2932

      raritet 1 час назад

      У Спартака долгая история. Которой можно только позавидовать. А главное, нынешних молодых футболистов, понимать под каким брэндом им довелось работать.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > raritet 1 час назад

      ТУТ КАКИЕ ТО АЛАРМОВЫ КЛОНЫ


      ОБГАЖЕННЫЕ!ИЗ БОМЖАРСКОГО КЛУБА ЛЕЗУТ!КАКИЕ ТО ТАРЕЛКИ

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18478

      bset 1 час назад

      Хоть ТикТок и хлам, но респект, что занимаются такой движухой, популяризируют свою команду в интернете.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > bset 1 час назад

      ИЗ БОМЖАРНИКА КАКИЕ ТО РУБИКИ ТАРЕЛКИ АЛАРМЫ ТЬФУ!АЛАРМОВЫ ОТБРОСЫ ЛЕЗУТ!ВСЕ ЗАГАДИЛИ!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11266

      alarm > net zenit1967 1 час назад

      тарелки? ТАРЕЛКИ?! херасе, тебя кроет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11266

      alarm > net zenit1967 1 час назад

      стыдно за спартак, кстати) давай, бомби)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4566

      Каратель 1 час назад

      Сейчас хламурные питерские бабёнки возмутятся)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      kvm 1 час назад

      шлюба дрочил-дрочил, да не выдодрочил (с)

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11266

      alarm 1 час назад

      ахахахахахахааахахахаааааа!!! среди дегенератов и школоты короч) вот это ПОЗОР!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3358

      mopecekca > alarm 1 час назад

      я бы твою рожу обассал

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11266

      alarm > mopecekca 1 час назад

      в данный момент обосцано здесь только твоё РЫЛО. гы-гы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4566

      Каратель > mopecekca 1 час назад

      Ты что? Не надо, зачем ссать на триппер?)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4876

      afw13 > alarm 1 час назад

      а Зенит на первом месте по популярности на порнохабе))) вот где позор-то)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > alarm 1 час назад

      В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЫ ВСЕМИ ОБО...РАН.ЛЕВАН ПЛЕВАН БЛЕВАН!ТЬФУУУУУУУУУУУУУУУ НА ТЕБЯ И ТВОИХ КЛОНОВ!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11266

      alarm > net zenit1967 1 час назад

      пьянь vsespartag01, клоны только у тебя) вообще, у тебя какое-то непонятное расчетверение личности уже, рекомендую обратиться к свиному психологу, рассказать о своих проблемах)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > mopecekca 1 час назад

      ТЬФУ!ВАНИШША!АЛАРМОВА СРАМОТА ВСЯ ЗДЕСЬ!ХОТЬ БЫ ПОСТЫДИЛСЯ!СВОЕ ДЕРЬМО ..........

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > alarm 1 час назад

      СГИНЬ ПРОПАДИ!ТЬФУУУУУУУУУУУУУ!УБЕРИ СВОЕ ПОГАНОЕ ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > alarm 1 час назад

      ДА СТЕПКА!ВСЕ ЖЕ ТЫ КАК БЫЛ ДЕБИЛОМ!ТАК И БУДЕШЬ!МНЕ ТЕБЯ ПРОСТО ЖАЛЬ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -211

      net zenit1967 > alarm 1 час назад

      ПОДУМАЙ!ВО ЧТО ЖЕ ТЫ ....ПРЕВРАТИЛСЯ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11266

      alarm > net zenit1967 1 час назад

      воспользуйся моим советом выше)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80964
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru