«Спартак» – на третьем месте по популярности среди футбольных клубов в Tik-Tok

Эта новость совсем не удивила . ЧИТАЙТЕ , ЗАВИДУЙТЕ ... !!! - но это немногие , а большинство по всей стране - гордитесь !!! МЫ - СПАРТАК !!!
«Спартак» показал статистику клубного аккаунта в социальной сети Tik-Tok.
У москвичей 2 544 957 просмотров. Это третий результат в мире среди футбольных команд.
Выше «Спартака» только «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
На аккаунт российского клуба в Tik-Tok подписаны 154,3 тысячи человек.
У нас тут в TikTok небольшое достижениеЕсли еще вдруг не подписались на нас, сейчас самое время: https://t.co/LuNfuo4j8X pic.twitter.com/Ov3L3i2dHc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 3, 2020