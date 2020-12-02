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    «Краснодар» впервые в истории победил на групповом этапе Лиги чемпионов

    «Краснодар» победил «Ренн» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это первая в истории победа «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. До этого клуб побеждал только в матчах квалификации.

    • Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
    • «Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.

    «Краснодар» – первый российский клуб, победивший в еврокубках. На это потребовалось 18 матчей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2020 23:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3437

      maygli 1 час назад

      Молодцы! Лиха беда начало. )))

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