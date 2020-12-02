«Краснодар» впервые в истории победил на групповом этапе Лиги чемпионов

Молодцы! Лиха беда начало. )))
«Краснодар» победил «Ренн» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это первая в истории победа «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. До этого клуб побеждал только в матчах квалификации.
- Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
- «Краснодар» впервые в своей истории победил в группе Лиги чемпионов.
«Краснодар» – первый российский клуб, победивший в еврокубках. На это потребовалось 18 матчей