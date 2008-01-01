«Краснодар» – «Ренн»: у французов одна победа в 11 последних матчах

и что это говорит что краснодар сегодня не обосрутся ? прое ы бывать так всем скопом ! а ренн хороший клуб и свой гол они сегодня обязательно забьют.
В 20:55 по Москве начнется матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном». Французы в своих последних 11 встречах одержали одну победу.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Краснодар» занимает третье место в группе Е (1 очко).
- «Ренн» с таким же количеством очков занимает четвертую строчку.
- Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.