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    «Краснодар» – «Ренн»: у французов одна победа в 11 последних матчах

    В 20:55 по Москве начнется матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном». Французы в своих последних 11 встречах одержали одну победу.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • «Краснодар» занимает третье место в группе Е (1 очко).
    • «Ренн» с таким же количеством очков занимает четвертую строчку.
    • Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4491

      dinar7777dinar 1 час назад

      и что это говорит что краснодар сегодня не обосрутся ? прое ы бывать так всем скопом ! а ренн хороший клуб и свой гол они сегодня обязательно забьют.

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      Рейтинг: +875

      ZAITZEFF2011 > dinar7777dinar 22 минуты назад

      а Краснодар с такой игрой свой обязательно пропустит если за ум не возьмутся.

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