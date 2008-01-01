«Краснодар» – «Ренн»: у французов одна победа в 11 последних матчах

В 20:55 по Москве начнется матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном». Французы в своих последних 11 встречах одержали одну победу.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.