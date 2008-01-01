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    Лига чемпионов. «Краснодар» дома сыграет с «Ренном»

    Сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна».

    Начало игры – в 20:55 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    • «Краснодар» занимает третье место в группе Е (1 очко).
    • «Ренн» с таким же количеством очков занимает четвертую строчку.
    • Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14336

      vladimir-7 11 минут назад

      Краснодар с Ренном продолжат борьбу за выход в ЛЕ, но всё зависит
      от Челси и Севильи, как они скажут, тот и продолжит играть в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +80938

      zigbert 14 минут назад

      Краснодару удачи! Когда если не сейчас.

      0
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      Рейтинг: +1718

      petrucho-spb 1 час назад

      Удачи Краснодару, шанс есть хороший!!!!

      1
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      Рейтинг: +817

      fhnv > petrucho-spb 1 час назад

      Да нет у них ни у кого шансов! Это ужас что Российские команды показывают в нынешнем году

      0
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      Рейтинг: +1216

      Январь 59 2 часа назад

      Игра сРеном попахивает хреном. Как бы не остался горький осадок от такой игры, как вчера .

      0
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      Рейтинг: +9341

      paracetamol 2 часа назад

      Хоть бы выиграли разок, да вряд-ли!

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      Рейтинг: -283

      net zenit1967 > paracetamol 1 час назад

      о чем ты?разгромно бы не проиграть?в этом сезоне похоже никто из наших побед не одержит!с такой игрой если по нулям в глухой защите сыграть!

      0
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      Рейтинг: +43490

      portero 2 часа назад

      Как всегда надежды на лучшее, но готовимся к худшему.

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      Рейтинг: +825

      Cubinec1989 2 часа назад

      Быки, тащите!!! Там уже Марсель выиграл!

      1
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      Рейтинг: +261

      Aleksey! 2 часа назад

      Ну что тут нового ничего не ждём: раскатают , унизят и опустят на последнее место в группе.
      Нечего вообще российские Команды допускать до евро зоны. Смысла нет!

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