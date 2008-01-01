Лига чемпионов. «Краснодар» дома сыграет с «Ренном»

Сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна».

Начало игры – в 20:55 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.