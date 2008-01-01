Лига чемпионов. «Краснодар» дома сыграет с «Ренном»

Краснодар с Ренном продолжат борьбу за выход в ЛЕ, но всё зависит
от Челси и Севильи, как они скажут, тот и продолжит играть в ЛЕ.
Сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна».
Начало игры – в 20:55 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Краснодар» занимает третье место в группе Е (1 очко).
- «Ренн» с таким же количеством очков занимает четвертую строчку.
- Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.