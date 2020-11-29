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    Крал: «Спартак» – большое имя не только в России, но и в Европе»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что в Чехии многие знают о его клубе.

    – Что знали о «Спартаке» до перехода?

    – Что у команды очень много фанатов. «Спартак» – большое имя не только в России, но и в Европе. Если вы спросите в Чехии, какую команду из вашей страны они знают, поверьте, 90 процентов скажут: «Спартак». Я уже больше года живу в Москве и вижу, что за нас болеет очень много людей. Несколько моих соотечественников выступали за этот клуб и потом хорошо о нем отзывались. Для меня честь быть здесь.

    – Пересекались с болельщиками после матчей?

    – Помню, в первый же день в Москве после подписания контракта мы с агентом поехали ужинать. Шеф ресторана оказался болельщиком «Спартака». Было приятно. На улице много раз встречал болельщиков, останавливался, фотографировался. Никаких проблем, – сказал Крал.

    • Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5081

      KPCCSPB 21 минуту назад

      Ахаха, мазутная помойка знаменита отсомами в отборох ЛЕ.

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