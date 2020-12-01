Крал: «Спартак» – большое имя не только в России, но и в Европе»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что в Чехии многие знают о его клубе.

– Что знали о «Спартаке» до перехода?

– Что у команды очень много фанатов. «Спартак» – большое имя не только в России, но и в Европе. Если вы спросите в Чехии, какую команду из вашей страны они знают, поверьте, 90 процентов скажут: «Спартак». Я уже больше года живу в Москве и вижу, что за нас болеет очень много людей. Несколько моих соотечественников выступали за этот клуб и потом хорошо о нем отзывались. Для меня честь быть здесь.

– Пересекались с болельщиками после матчей?

– Помню, в первый же день в Москве после подписания контракта мы с агентом поехали ужинать. Шеф ресторана оказался болельщиком «Спартака». Было приятно. На улице много раз встречал болельщиков, останавливался, фотографировался. Никаких проблем, – сказал Крал.