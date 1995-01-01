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    «Зенит» опустился на 40-е место в рейтинге лучших европейских клубов, «Спартак» – 99-й

    Обновился рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote. Возглавила список «Бавария».

    «Зенит» расположился на 40-м месте. ЦСКА занимает 65-ю строчку. Далее идет «Локомотив» (67-й), после него «Краснодар» (88-й). «Спартак» занимает 99-е место.

    • По итогам июля «Зенит» занимал 28-е место в рейтинге Euro Club Index. Далее из россиян расположились «Локомотив» (49-е место), «Краснодар» (62-е) и ЦСКА (69-е).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Euro Club Index

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1243

      Спартак гуно знают все 1 минуту назад

      Это филькина грамота!
      Даже Спартак, 99 место. Его место - отстой!
      =))))

      0
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      Рейтинг: -190

      Alex_MI_5 9 минут назад

      Бзденитка он вообще опущенный, так что неудивительно, что опустился, гы-гы

      0
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      Рейтинг: -190

      Alex_MI_5 12 минут назад

      Позорные вонючие бомжары, сколько заплатили? гы-гы

      0
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