«Зенит» опустился на 40-е место в рейтинге лучших европейских клубов, «Спартак» – 99-й

Это филькина грамота!
Даже Спартак, 99 место. Его место - отстой!
=))))
Обновился рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index, составленного агентством Gracenote. Возглавила список «Бавария».
«Зенит» расположился на 40-м месте. ЦСКА занимает 65-ю строчку. Далее идет «Локомотив» (67-й), после него «Краснодар» (88-й). «Спартак» занимает 99-е место.
- По итогам июля «Зенит» занимал 28-е место в рейтинге Euro Club Index. Далее из россиян расположились «Локомотив» (49-е место), «Краснодар» (62-е) и ЦСКА (69-е).