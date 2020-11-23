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    ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

    Савеловский суд Москвы вынес решение по делу ЦСКА, который обвинялся в несоблюдении санитарных норм во время домашнего матча против «Динамо» (3:1).

    Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову, столичный клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей

    • Игра состоялась 18 октября.
    • На трибунах болельщики не соблюдали социальное дистанцирование и пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
    • ЦСКА грозил штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1291

      spam2009 44 минуты назад

      болельшики кони вели себя как свиньи, парадокс. Печалька однако

      1
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      Рейтинг: +16589

      silver29 1 час назад

      Что за расценки ? Судью отпинать только пальцем погрозят без маски увидят нолей не мерено на штрафе (((

      1
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      Рейтинг: +3469

      TOMSON 1 час назад

      Как то очень Лайтово у нас футбол наказывается за нарушение норм во время пандемии.

      0
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      Рейтинг: +9241

      paracetamol 1 час назад

      Закрыть позорную шарашку нахр, в ЛЕ совсем опозорились!

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