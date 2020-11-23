ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

болельшики кони вели себя как свиньи, парадокс. Печалька однако
Савеловский суд Москвы вынес решение по делу ЦСКА, который обвинялся в несоблюдении санитарных норм во время домашнего матча против «Динамо» (3:1).
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову, столичный клуб оштрафовали на 200 тысяч рублей
- Игра состоялась 18 октября.
- На трибунах болельщики не соблюдали социальное дистанцирование и пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
- ЦСКА грозил штраф на сумму до 500 тысяч рублей.