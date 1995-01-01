ЭСК РФС признала ошибочным решение Москалева не назначать пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Я вот по честному судей не запоминаю. Но вот фамилия Москалёв мне запомнилась. Что не матч, то стабильная результативная ошибка в пользу соперников Зенита.
Почему не включат «наш админ ресурс» и не отстранят его от игр? Или в правилах написано, что только Спартаку такой опцией можно пользоваться?
Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитров по итогам 14-го тура чемпионата России.
Ошибочным было признано только одно решение в матче «Зенит» – «Краснодар» (3:1).
Судья должен был назначить пенальти в ворота краснодарцев на 56-й минуте встречи, но не сделал этого.
Речь идет об эпизоде, в котором Александр Мартынович опасно сыграл в собственной штрафной и коснулся ногой головы Магомеда Оздоева.
Матч обслуживала бригада Владимира Москалева.