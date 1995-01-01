ЭСК РФС признала ошибочным решение Москалева не назначать пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитров по итогам 14-го тура чемпионата России.

Ошибочным было признано только одно решение в матче «Зенит» – «Краснодар» (3:1).

Судья должен был назначить пенальти в ворота краснодарцев на 56-й минуте встречи, но не сделал этого.

Речь идет об эпизоде, в котором Александр Мартынович опасно сыграл в собственной штрафной и коснулся ногой головы Магомеда Оздоева.

Матч обслуживала бригада Владимира Москалева.