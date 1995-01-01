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    ЭСК РФС признала ошибочным решение Москалева не назначать пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитров по итогам 14-го тура чемпионата России.

    Ошибочным было признано только одно решение в матче «Зенит»«Краснодар» (3:1).

    Судья должен был назначить пенальти в ворота краснодарцев на 56-й минуте встречи, но не сделал этого.

    Речь идет об эпизоде, в котором Александр Мартынович опасно сыграл в собственной штрафной и коснулся ногой головы Магомеда Оздоева.

    Матч обслуживала бригада Владимира Москалева.

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3469

      TOMSON 1 час назад

      Я вот по честному судей не запоминаю. Но вот фамилия Москалёв мне запомнилась. Что не матч, то стабильная результативная ошибка в пользу соперников Зенита.
      Почему не включат «наш админ ресурс» и не отстранят его от игр? Или в правилах написано, что только Спартаку такой опцией можно пользоваться?

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      Рейтинг: +9241

      paracetamol 1 час назад

      Москаль всегда против Зенита судил. На то он и москаль!

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      Рейтинг: +4296

      BarStep 1 час назад

      Оперативненько однако рассмотрели..

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      Рейтинг: +11943

      Garrincha58 1 час назад

      федуновские слёзы и и жалобы хорошо стали работать судьи в каждом матче делают результативные ошибки против Зенита но те не плачутся и не трубят во весь мир что снимутся с ЧР ......

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