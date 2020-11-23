Салах сдал отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о вероятном выздоровлении от коронавируса нападающего Мохамеда Салаха.

По словам немецкого специалиста, футболист сдал отрицательный тест на COVID-19, благодаря чему сможет в понедельник вернуться к тренировкам.