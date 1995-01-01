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    Даниил Уткин: «Мы должны выходить в плей-офф молодежного Евро-2021»

    Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин поделился ожиданиями от молодежного чемпионата Европы-2021. Он рассчитывает на плей-офф.

    — Впервые за долгое время российская «молодежка» пробилась на чемпионат Европы. Верил, что все получится?

    — На самом деле, да. Сразу, как только мы собрались, мне бросилось в глаза, какая сплоченная у нас команда. Ощущался командный дух. Перед нами стояла задача — выйти на Евро — и мы ее выполнили. Все рады. Ждем группового этапа.

    — На что способна эта сборная на Евро-2021?

    — В плей-офф мы выходить должны, ну а там посмотрим. Потенциал у команды есть, постараемся его реализовать.

    • Групповой этап турнира пройдет в марте, в мае-июне – плей-офф.
    • Планируется, что игры пройдут в Венгрии и Словакии.
    • Жеребьевка группового этапа пройдет 10 декабря.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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