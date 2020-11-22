Даниил Уткин: «Мы должны выходить в плей-офф молодежного Евро-2021»

Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин поделился ожиданиями от молодежного чемпионата Европы-2021. Он рассчитывает на плей-офф.

— Впервые за долгое время российская «молодежка» пробилась на чемпионат Европы. Верил, что все получится?

— На самом деле, да. Сразу, как только мы собрались, мне бросилось в глаза, какая сплоченная у нас команда. Ощущался командный дух. Перед нами стояла задача — выйти на Евро — и мы ее выполнили. Все рады. Ждем группового этапа.

— На что способна эта сборная на Евро-2021?

— В плей-офф мы выходить должны, ну а там посмотрим. Потенциал у команды есть, постараемся его реализовать.