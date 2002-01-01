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    Зобнин в матче с «Динамо» повторил свой рекорд по количеству ударов за матч

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин нанес шесть ударов (четыре – из пределов штрафной) по воротам в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Это его личный рекорд по количеству ударов за одну игру.

    Столько же раз он пробил в домашней игре с «Зенитом» в сезоне-2019/20 (ни одного в створ).

    • Зобнин – лучший игрок матча с «Динамо», он принес команде ничью.
    • В сезоне РПЛ Зобнин не пропустил ни минуты.
    • «Спартак» идет в таблице третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Александра Дорского

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1419

      аларм дубль2 1 час назад

      зобнин был лучшим в матче!вот так бы всегда!а команда ?команда просто посредственная игра сезона!

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      Рейтинг: +2775

      Puddle > аларм дубль2 1 час назад

      А команда- позор! Как и сам поЗОрБнин!! Как и ты))

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      Рейтинг: +1419

      аларм дубль2 > Puddle 1 час назад

      пнх собака драная!

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      Рейтинг: +2775

      Puddle > аларм дубль2 1 час назад

      Малыш, тебе бы меньше нервничать! У поросят сердечки слабые. Попей успокоительные с брюквой

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