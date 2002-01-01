Зобнин в матче с «Динамо» повторил свой рекорд по количеству ударов за матч

зобнин был лучшим в матче!вот так бы всегда!а команда ?команда просто посредственная игра сезона!
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин нанес шесть ударов (четыре – из пределов штрафной) по воротам в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Это его личный рекорд по количеству ударов за одну игру.
Столько же раз он пробил в домашней игре с «Зенитом» в сезоне-2019/20 (ни одного в створ).
- Зобнин – лучший игрок матча с «Динамо», он принес команде ничью.
- В сезоне РПЛ Зобнин не пропустил ни минуты.
- «Спартак» идет в таблице третьим.