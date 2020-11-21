«Спартак» велик сам по себе». Фанаты во время дерби вывесили баннер с цитатой Бескова

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Фанаты хозяев вывесили баннер с цитатой бывшего главного тренера Константина Бескова.

«Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола», – такова мысль Бескова.