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  • «Спартак» велик сам по себе». Фанаты во время дерби вывесили баннер с цитатой Бескова

«Спартак» велик сам по себе». Фанаты во время дерби вывесили баннер с цитатой Бескова

21 ноября 2020, 20:33
10

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Фанаты хозяев вывесили баннер с цитатой бывшего главного тренера Константина Бескова.

«Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола», – такова мысль Бескова.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
  • В случае ничьей команды останутся на 3-м и 4-м местах в таблице.
  • Бесков тренировал оба клуба.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (10)
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mamba9090909
1605980974
Зобнин красавЕц! А Маслову жёлтую дали ни за что. 84 мин.))
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житель СПб
1605981506
Кто же тут будет спорить против очевидного утверждения?! А вот игру спасли только благодаря красивейшему голу Зобнина!
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DOCTOR PENALTY
1605982181
Это бесспорно!!! Обидно, что сейчас в клубе слишком много людей не соответствующих уровню великого клуба.
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Иван Петров 1986
1605983571
Бескова не забудем. Но сейчас время другое - нужно воровать деньги. Кто больше наворует тот и молодец.
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alp
1605985134
а какое отношение имеет нынешний фк спартак к спартаку Бескова? у них даже лого разные..
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Plyash
1605985562
В Союзе нет ещё пока,команды лучше Спартака. От Москвы до Магадана все болеют за Динамо. Эти две кричалки должны помнить болелы постарше,когда жив был великий Бесков,отдавший частичку своей жизни,а значит и своей любви обеим командам,Спартаку и Динамо.Всех нас с красивой и заводной игрой.Удачи.
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GoLenaStop
1605991300
Увы, российский футбол по уровню спортивной техники, дисциплины и зрелищности уступает импортным исполнителям. Обидно за неудачные игры на европолях и скандалы с игроками. Жаль, что вполне достойные команды не могут играть из-за нехватки средств.... Но это - наш футбол! Давайте попробуем его и уважать, и воспитывать, и ругать, как своё дитя... Иногда гневно, но без злобы!.. Все наши команды и клубы -ЛУЧШИЕ!!! С ув.
Ответить
Axe111
1606017190
В РОССИИ НЕТ ФУТБОЛА!!!!!
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