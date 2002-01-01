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    «Спартак» велик сам по себе». Фанаты во время дерби вывесили баннер с цитатой Бескова

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Фанаты хозяев вывесили баннер с цитатой бывшего главного тренера Константина Бескова.

    «Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола», – такова мысль Бескова.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
    • В случае ничьей команды останутся на 3-м и 4-м местах в таблице.
    • Бесков тренировал оба клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4552

      житель СПб 2 минуты назад

      Кто же тут будет спорить против очевидного утверждения?! А вот игру спасли только благодаря красивейшему голу Зобнина!

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      Рейтинг: -1375

      Голубая устрица 9 минут назад

      Что джикия что Мозес какие-то мешки, убирать их накуй обоих к чертям собачьим

      0
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      Рейтинг: +2873

      mamba9090909 11 минут назад

      Зобнин красавЕц! А Маслову жёлтую дали ни за что. 84 мин.))

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      Рейтинг: -1375

      Голубая устрица 12 минут назад

      Да чё за х.у.йня чё за расслабон тедеска ты чё там их не гоняешь ни хера??? Ща ведь голубые алармопуделя налетят запозорят опять

      0
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      Рейтинг: +10832

      alarm 24 минуты назад

      вот это рылов перекрыло! позор!

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      Рейтинг: -1375

      Голубая устрица > alarm 13 минут назад

      Спрячься чучело, иди лучше позор бзденита обсуждай

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      Рейтинг: +10832

      alarm > Голубая устрица 9 минут назад

      бом-бом-бом, рыло)

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      Рейтинг: -1375

      Голубая устрица > alarm 8 минут назад

      Вот это тебя перекрыло рыло после матча синита, позор тебе рыло)) гыгы

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      Рейтинг: -1375

      Голубая устрица > alarm 7 минут назад

      Очко твое застучало снова, рыло)

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