Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Спартак» поздравил Джикию с 27-летием

    Сегодня, 21 ноября, центральному защитнику «Спартака» Георгию Джикии исполнилось 27 лет.

    С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба московского клуба.

    «Кэпу – 27! С Днeм рождения, Георгий! Джикия – Наш Капитан!» – говорится в публикации в твиттере.

    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В его активе 117 матчей, четыре гола и восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +316

      Smoking_dog 7 минут назад

      Жорик от всей души,мотивации тебе и здоровья

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80650
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru