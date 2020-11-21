«Спартак» поздравил Джикию с 27-летием

Сегодня, 21 ноября, центральному защитнику «Спартака» Георгию Джикии исполнилось 27 лет.

С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба московского клуба.

«Кэпу – 27! С Днeм рождения, Георгий! Джикия – Наш Капитан!» – говорится в публикации в твиттере.