«Спартак» поздравил Джикию с 27-летием

Жорик от всей души,мотивации тебе и здоровья
Сегодня, 21 ноября, центральному защитнику «Спартака» Георгию Джикии исполнилось 27 лет.
С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба московского клуба.
«Кэпу – 27! С Днeм рождения, Георгий! Джикия – Наш Капитан!» – говорится в публикации в твиттере.
- Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
- В его активе 117 матчей, четыре гола и восемь ассистов.
Кэпу – 27!С Днeм рождения, Георгий! Джикия – Наш Капитан!#ДНК pic.twitter.com/p4Iw4jQANR— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 21, 2020