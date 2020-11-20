AS: «Реал» потребует за Иско 60-70 миллионов

Ха ненужного игрока продать за 60-70 вы там какой бамбук курите и за него потолок 20ка
Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации AS, мадридский клуб готов продать 28-летнего футболиста, если по нему поступит выгодное предложение.
«Реал» оценивает испанского хавбека в 60-70 миллионов евро.
- В текущем сезоне Иско провел шесть матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.