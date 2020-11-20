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    AS: «Реал» потребует за Иско 60-70 миллионов

    Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации AS, мадридский клуб готов продать 28-летнего футболиста, если по нему поступит выгодное предложение.

    «Реал» оценивает испанского хавбека в 60-70 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Иско провел шесть матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10652

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Ха ненужного игрока продать за 60-70 вы там какой бамбук курите и за него потолок 20ка

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