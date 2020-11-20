AS: «Реал» потребует за Иско 60-70 миллионов

Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации AS, мадридский клуб готов продать 28-летнего футболиста, если по нему поступит выгодное предложение.

«Реал» оценивает испанского хавбека в 60-70 миллионов евро.