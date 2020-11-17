Мещеряков: «Уходить из «Локомотива» не планирую, бред не комментирую»

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба и РЖД.

— Я бред, слухи не комментирую. Я не знаю о взаимосвязях отдельных электронов в головах отдельных людей, не могу комментировать.

— И в РЖД, и в «Локомотиве» вы остаетесь?

— Мы сейчас говорим про спорт, и про «Локомотив». Какое отношение «Спорт-Экспресс» имеет к РЖД, я не понимаю.

— Тогда остановимся на «Локомотиве». Вы не уходите?

— Не планирую, – сказал Мещеряков.