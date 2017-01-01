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    Мещеряков: «Уходить из «Локомотива» не планирую, бред не комментирую»

    Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба и РЖД.

    — Я бред, слухи не комментирую. Я не знаю о взаимосвязях отдельных электронов в головах отдельных людей, не могу комментировать.

    — И в РЖД, и в «Локомотиве» вы остаетесь?

    — Мы сейчас говорим про спорт, и про «Локомотив». Какое отношение «Спорт-Экспресс» имеет к РЖД, я не понимаю.

    — Тогда остановимся на «Локомотиве». Вы не уходите?

    — Не планирую, – сказал Мещеряков.

    • Сообщалось, что Мещеряков покинет РЖД 21 ноября.
    • По информации «РБ-Спорт», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович может сменить Мещерякова в «Локомотиве».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1810

      PAREVG. 1 час назад

      Значит выпрут пинком под зад...

      1
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      Рейтинг: +655

      tushkanlz > PAREVG. 52 минуты назад

      хорошо бы . и хорОшим пинком!

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