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    Бывший вице-премьер Дворкович может сменить Мещерякова в «Локомотиве»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков близок к уходу из клуба, сообщает «РБ-Спорт».

    В середине декабря состоится собрание директоров клуба, на котором решится судьба Мещерякова. В случае его ухода совет директоров возглавит бывший заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, который руководит Международной шахматной федерацией и фондом «Сколково».

    Дворкович не смог ни подтвердить, ни опровергнуть возможность своего назначения. «У меня нет такой информации. Было мне бы интересно руководить «Локомотивом»? Это абстрактный вопрос», – сказал Дворкович.

    • Сообщалось, что Мещеряков покинет РЖД 21 ноября.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -126

      Спартач80 40 минут назад

      А Дворкович разве не болельщик Спартака?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      PAREVG. 1 час назад

      А вслед за Мещеряковым, и грызун отправится в пешее эротическое путешествие...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      a s 2 часа назад

      Если делаете cтавки >>> stavka-info.ru

      -2
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