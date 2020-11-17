Бывший вице-премьер Дворкович может сменить Мещерякова в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков близок к уходу из клуба, сообщает «РБ-Спорт».

В середине декабря состоится собрание директоров клуба, на котором решится судьба Мещерякова. В случае его ухода совет директоров возглавит бывший заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, который руководит Международной шахматной федерацией и фондом «Сколково».

Дворкович не смог ни подтвердить, ни опровергнуть возможность своего назначения. «У меня нет такой информации. Было мне бы интересно руководить «Локомотивом»? Это абстрактный вопрос», – сказал Дворкович.