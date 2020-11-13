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    Вернер: «Сборная Украины опасна, с ними нужно быть осторожными. Верю, что победим»

    Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги наций против Украины. Он опасается.

    «Первый матч показал, что у Украины отличная команда. Она опасна. С ними нужно быть осторожными. Нам нужно атаковать. Верю, что победим», – сказал Вернер.

    • Матч пройдет завтра, 14 ноября.
    • В первом матче Германия в октябре победила со счетом 2:1.
    • И немцы, и украинцы в случае победы могут возглавить группу.

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    Источник: DFB

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    13.11.2020 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4264

      dinar7777dinar 1 час назад

      если бы была сборная россии тем более в составе женитовцы то и переживать вернеру не стотло бы ! а тут да украина у них игроки есть.

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