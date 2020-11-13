Вернер: «Сборная Украины опасна, с ними нужно быть осторожными. Верю, что победим»

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги наций против Украины. Он опасается.

«Первый матч показал, что у Украины отличная команда. Она опасна. С ними нужно быть осторожными. Нам нужно атаковать. Верю, что победим», – сказал Вернер.