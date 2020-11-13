Вернер: «Сборная Украины опасна, с ними нужно быть осторожными. Верю, что победим»

если бы была сборная россии тем более в составе женитовцы то и переживать вернеру не стотло бы ! а тут да украина у них игроки есть.
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги наций против Украины. Он опасается.
«Первый матч показал, что у Украины отличная команда. Она опасна. С ними нужно быть осторожными. Нам нужно атаковать. Верю, что победим», – сказал Вернер.
- Матч пройдет завтра, 14 ноября.
- В первом матче Германия в октябре победила со счетом 2:1.
- И немцы, и украинцы в случае победы могут возглавить группу.