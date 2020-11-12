Вратарь «Спартака» Артем Ребров похвалил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Что Максименко, что Сафонову еще нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с «Челси». Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь — и Ребров, и Куртуа, и Нойер. Важнее здесь то, как он вышел играть после «Челси». Он не сломался, а наоборот, тащил — особенно с «Зенитом».

Такие матчи, как с «Челси» — это и есть то дозревание, о котором я говорю. Матвей крепчает, он молодец. Сборная — особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодежная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной», — написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.