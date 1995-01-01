о, с Гильермкой поторопились и продолжают вызывать за чудовищные косяки
если Сафонов, Максименко обьективно сильнее клоунов, которых вызвали..
Вратарь «Спартака» Артем Ребров похвалил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Что Максименко, что Сафонову еще нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с «Челси». Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь — и Ребров, и Куртуа, и Нойер. Важнее здесь то, как он вышел играть после «Челси». Он не сломался, а наоборот, тащил — особенно с «Зенитом».
Такие матчи, как с «Челси» — это и есть то дозревание, о котором я говорю. Матвей крепчает, он молодец. Сборная — особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодежная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной», — написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.