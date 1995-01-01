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    Вратарь «Спартака» Ребров: «Сафонов крепчает, он молодец. Сборная — особая история, с ней нельзя торопиться»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров похвалил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Что Максименко, что Сафонову еще нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с «Челси». Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь — и Ребров, и Куртуа, и Нойер. Важнее здесь то, как он вышел играть после «Челси». Он не сломался, а наоборот, тащил — особенно с «Зенитом».

    Такие матчи, как с «Челси» — это и есть то дозревание, о котором я говорю. Матвей крепчает, он молодец. Сборная — особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодежная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной», — написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1077

      elessar arnor 34 минуты назад

      о, с Гильермкой поторопились и продолжают вызывать за чудовищные косяки

      если Сафонов, Максименко обьективно сильнее клоунов, которых вызвали..

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      Рейтинг: -717

      Синитсосит 1 час назад

      надо брать молодых играть, ждать опыта когда наберётся? с кем, с уфой и уралом, чувак с челси играет норм, с ренном. И тут молдавия, он недостаточно опытен для неё, чё прикалываетесь, он основной вратарь молодёжки уже не первый год, ну берите Гельерме, русского опытного

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