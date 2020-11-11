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    Соболев пообещал пойти к стоматологу, если «Спартак» выиграет РПЛ или Джикия сбросит вес

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, при каких случаях он воспользуется услугами стоматолога.

    – Вопрос от Джикии и Бакаева: когда воспользуешься услугами стоматолога?

    – Когда Георгий скинет до 85 – сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идет сезон, а я знаю, что брекеты – это болезненно в первые 2-3 недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе.

    – В общем, ходить белозубым и глянцевым для тебя не важно?

    – Было бы важно – уже сделал бы.

    – Как чемпионство выиграете – сделаешь?

    – Давай так, да.

    • «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка.
    • Вес Джикии на официальном сайте «Спартака» – 86 кг.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1025

      Бoрат 2 минуты назад

      У каждого свои проблемы - Соболеву нужен стоматолог , а Дзюбе сексопатолог . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +7167

      piligrim1986 38 минут назад

      очкует он просто к зубникам идти вот и придумывает отмазки))))

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