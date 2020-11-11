Соболев пообещал пойти к стоматологу, если «Спартак» выиграет РПЛ или Джикия сбросит вес

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, при каких случаях он воспользуется услугами стоматолога.
– Вопрос от Джикии и Бакаева: когда воспользуешься услугами стоматолога?
– Когда Георгий скинет до 85 – сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идет сезон, а я знаю, что брекеты – это болезненно в первые 2-3 недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе.
– В общем, ходить белозубым и глянцевым для тебя не важно?
– Было бы важно – уже сделал бы.
– Как чемпионство выиграете – сделаешь?
– Давай так, да.
- «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка.
- Вес Джикии на официальном сайте «Спартака» – 86 кг.
Источник: Sport24