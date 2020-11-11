Соболев пообещал пойти к стоматологу, если «Спартак» выиграет РПЛ или Джикия сбросит вес

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, при каких случаях он воспользуется услугами стоматолога.

– Вопрос от Джикии и Бакаева: когда воспользуешься услугами стоматолога?

– Когда Георгий скинет до 85 – сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идет сезон, а я знаю, что брекеты – это болезненно в первые 2-3 недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе.

– В общем, ходить белозубым и глянцевым для тебя не важно?

– Было бы важно – уже сделал бы.

– Как чемпионство выиграете – сделаешь?

– Давай так, да.