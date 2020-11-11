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  • Соболев пообещал пойти к стоматологу, если «Спартак» выиграет РПЛ или Джикия сбросит вес

Соболев пообещал пойти к стоматологу, если «Спартак» выиграет РПЛ или Джикия сбросит вес

11 ноября 2020, 12:34
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, при каких случаях он воспользуется услугами стоматолога.

– Вопрос от Джикии и Бакаева: когда воспользуешься услугами стоматолога?

– Когда Георгий скинет до 85 – сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идет сезон, а я знаю, что брекеты – это болезненно в первые 2-3 недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе.

– В общем, ходить белозубым и глянцевым для тебя не важно?

– Было бы важно – уже сделал бы.

– Как чемпионство выиграете – сделаешь?

– Давай так, да.

  • «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка.
  • Вес Джикии на официальном сайте «Спартака» – 86 кг.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (5)
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piligrim1986
1605087885
очкует он просто к зубникам идти вот и придумывает отмазки))))
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neveldomha
1605091811
Слишком много болтает
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baden69
1605096845
Похоже, что визит к стоматологу откладывается на неопределенный срок, т.к. Джикия вес сбрасывать не собирается, а чемпионство... no comment...
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