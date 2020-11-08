Ди Мария: «Хочу завершить европейскую карьеру в «ПСЖ». Чувствую здесь привязанность ко мне»

Футболист «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассчитывает, что французский клуб станет для него последним в Европе. Он выступает в Париже с 2015 года.

«Я хочу завершить карьеру в Европе здесь, в Париже. Однако не все зависит от меня. Я доволен нынешней формой. Чувствую, что в «ПСЖ» все привязаны ко мне. В связи с этим играю на пределе», – сказал Ди Мария.