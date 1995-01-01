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    Ди Мария: «Хочу завершить европейскую карьеру в «ПСЖ». Чувствую здесь привязанность ко мне»

    Футболист «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассчитывает, что французский клуб станет для него последним в Европе. Он выступает в Париже с 2015 года.

    «Я хочу завершить карьеру в Европе здесь, в Париже. Однако не все зависит от меня. Я доволен нынешней формой. Чувствую, что в «ПСЖ» все привязаны ко мне. В связи с этим играю на пределе», – сказал Ди Мария.

    • В пяти матчах Лиги 1 в этом сезоне аргентинец забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Ди Мария брал Лигу чемпионов с «Реалом».

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    Источник: Goal

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