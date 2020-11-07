«Лидс» пропустил в первых восьми турах чемпионата Англии 17 голов. Это их худший показатель за 74 года

Позади восемь туров АПЛ для «Лидса» – команда пропустила 17 голов. Последний раз в высшем дивизионе команда столько пропустила за эту дистанцию в 1946 году.

Тогда, 74 года назад, в пассиве «Лидса» после восьми туров было 22 пропущенных гола.