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    «Лидс» пропустил в первых восьми турах чемпионата Англии 17 голов. Это их худший показатель за 74 года

    Позади восемь туров АПЛ для «Лидса» – команда пропустила 17 голов. Последний раз в высшем дивизионе команда столько пропустила за эту дистанцию в 1946 году.

    Тогда, 74 года назад, в пассиве «Лидса» после восьми туров было 22 пропущенных гола.

    • «Лидс» провел прошлый сезон в Чемпионшипе.
    • Сейчас команда идет в АПЛ 14-й.
    • В следующем туре «Лидс» примет «Арсенал» (22 ноября).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 22:10
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