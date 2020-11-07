Полузащитник «Краснодара» Уткин мог в межсезонье перейти в ЦСКА

Виталий Тасенко, бывший игрок ЦСКА и первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, рассказал, как его воспитанник мог сменить команду прошлым летом.
«Его ЦСКА хотел взять в межсезонье. Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот и другой в стартовом составе», – сказал Тасенко.
- 21-летний Уткин выступает за основную команду «Краснодара» с ноября 2018 года.
- С тех пор хавбек провел 55 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»