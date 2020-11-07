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  • Полузащитник «Краснодара» Уткин мог в межсезонье перейти в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Уткин мог в межсезонье перейти в ЦСКА

7 ноября 2020, 12:37
8

Виталий Тасенко, бывший игрок ЦСКА и первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, рассказал, как его воспитанник мог сменить команду прошлым летом.

«Его ЦСКА хотел взять в межсезонье. Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот и другой в стартовом составе», – сказал Тасенко.

  • 21-летний Уткин выступает за основную команду «Краснодара» с ноября 2018 года.
  • С тех пор хавбек провел 55 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
  • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Тасенко Виталий Уткин Даниил
Комментарии (8)
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Garrincha58
1604742015
в 6 лет ничего не умел да и сейчас не особо умеет среднего класса игрок таких много и зачем про него писать любят у нас СМИ всякую лебеду печатать
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Январь 59
1604742349
Один их товарищ уже в Рубин перешёл. Тоже был недоволен временем на поле, зарплатой, премиальными. И где он теперь? Полирует лавку? Это я про нападающего подававшего большие надежды , он в Рубине за полгода один гол с пенальти забил. А понтов было ??? А сколько сердобольных болельщиков ругали С.Н.Галицкого, что молодежь гнобит.
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Skull_Boy
1604742561
Да бестолковый ваш Уткин и таких в каждой команде по 3и штуки
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portero
1604755921
Какие то ребятки психованные , играют то слабо на поле много глупых ошибок, видно что постоянно на нервах , а получается только хуже от большего желания, психологов надо в команду толковых, потому как видно что там совсем всё не хорошо.....
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DOCTOR PENALTY
1604756565
Если только для выхода со скамейки? Кого убирать-то? А вот кто ЦСКА нужен, так это центральный защитник вместо Карпова, пора прекращать блатняк.
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zigbert
1604839020
Там его ждали конечно с распростертыми объятьями.
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