Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Полузащитник «Краснодара» Уткин мог в межсезонье перейти в ЦСКА

    Виталий Тасенко, бывший игрок ЦСКА и первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, рассказал, как его воспитанник мог сменить команду прошлым летом.

    «Его ЦСКА хотел взять в межсезонье. Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот и другой в стартовом составе», – сказал Тасенко.

    • 21-летний Уткин выступает за основную команду «Краснодара» с ноября 2018 года.
    • С тех пор хавбек провел 55 матчей, забил семь голов и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10476

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Да бестолковый ваш Уткин и таких в каждой команде по 3и штуки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1150

      Январь 59 25 минут назад

      Один их товарищ уже в Рубин перешёл. Тоже был недоволен временем на поле, зарплатой, премиальными. И где он теперь? Полирует лавку? Это я про нападающего подававшего большие надежды , он в Рубине за полгода один гол с пенальти забил. А понтов было ??? А сколько сердобольных болельщиков ругали С.Н.Галицкого, что молодежь гнобит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11832

      Garrincha58 31 минуту назад

      в 6 лет ничего не умел да и сейчас не особо умеет среднего класса игрок таких много и зачем про него писать любят у нас СМИ всякую лебеду печатать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru