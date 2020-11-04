Жирков проводит 100-й матч в еврокубках

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». 100-ю встречу в еврокубках проводит футболист россиян Юрий Жирков.

Ранее игрок выступал за такие клубы, как «Челси, ЦСКА, «Динамо».