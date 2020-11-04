Жирков проводит 100-й матч в еврокубках

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В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». 100-ю встречу в еврокубках проводит футболист россиян Юрий Жирков.
Ранее игрок выступал за такие клубы, как «Челси, ЦСКА, «Динамо».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» даже в случае победы останется в группе последним.
- 37-летний Жирков провел в сезоне РПЛ восемь матчей, сделал две результативные передачи.