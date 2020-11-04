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    Жирков проводит 100-й матч в еврокубках

    В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». 100-ю встречу в еврокубках проводит футболист россиян Юрий Жирков.

    Ранее игрок выступал за такие клубы, как «Челси, ЦСКА, «Динамо».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» даже в случае победы останется в группе последним.
    • 37-летний Жирков провел в сезоне РПЛ восемь матчей, сделал две результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2020 22:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11801

      Garrincha58 1 час назад

      тупизм полный сам Семак себе наср..л выпустив этого старикана толку от него не было вообще

      1
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      ...
      Рейтинг: +3910

      playsh > Garrincha58 28 минут назад

      Дзюба лучше?

      0
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