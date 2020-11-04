«Зенит» побеждает «Лацио» после первого тайма – забил Ерохин с передачи Дзюбы

Дзюба - добрая душа.......порадовали голом и хва....
Хорошего понемножку ......
К финальному свистку статус-кво будет восстановлено. Это Италия .
Они всю лапшу отдали Дзюбе ,что бы он болелал развесил(что он и сделал)
В Санкт-Петербурге закончился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». Хозяева ведут – 1:0.
Гол на 32-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин. Ассист ему сделал нападающий Артем Дзюба.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Зенит» пока не набрал ни одного очка в своей группе.
twit text — Матч ТВ (@MatchTV) November 4, 2020