«Зенит» побеждает «Лацио» после первого тайма – забил Ерохин с передачи Дзюбы

В Санкт-Петербурге закончился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». Хозяева ведут – 1:0.

Гол на 32-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин. Ассист ему сделал нападающий Артем Дзюба.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» пока не набрал ни одного очка в своей группе.