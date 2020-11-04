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    «Зенит» побеждает «Лацио» после первого тайма – забил Ерохин с передачи Дзюбы

    В Санкт-Петербурге закончился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лацио». Хозяева ведут – 1:0.

    Гол на 32-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин. Ассист ему сделал нападающий Артем Дзюба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8662

      alex1951 36 минут назад

      Дзюба - добрая душа.......порадовали голом и хва....
      Хорошего понемножку ......
      К финальному свистку статус-кво будет восстановлено. Это Италия .
      Они всю лапшу отдали Дзюбе ,что бы он болелал развесил(что он и сделал)

      1
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      Рейтинг: +11

      Фредди 40 минут назад

      Подустал к концу тайма Зенит....Хренова...

      1
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      Рейтинг: +1942

      SIRIUS 2002 40 минут назад

      Красиво положили, вот только сразу прижались ..как в кусты сиганули.
      Надо отодвигать игру, защищаться у нас никто не умеет, значит надо забивать ещё!!

      2
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      Рейтинг: +3972

      Yurok161 45 минут назад

      Если зенит и дальше продолжет парковаться в своей штрафной, то во втором парочку получит. В лучшем случае. Соберитесь, играйте! Вы на своём поле и при своих болельщиках!

      6
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      Рейтинг: +2169

      _Marqella_ 46 минут назад

      Отличный гол,но этого мало, надо ещё забивать...

      6
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      Рейтинг: +8662

      alex1951 > _Marqella_ 33 минуты назад

      Иди и забивай...
      Не видишь ,что ли Дзюбкин переутомился..

      0
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      Рейтинг: +924

      аларм дубль2 > alex1951 29 минут назад

      да ладно тебе!она же женщина!зенит удачи и надо побеждать!

      0
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      Рейтинг: +8662

      alex1951 > аларм дубль2 23 минуты назад

      Она такая же женщина ,как ты акушерка.
      А то ,что Дзю спекся ,еще увидишь....

      0
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      Рейтинг: +924

      аларм дубль2 > аларм дубль2 15 минут назад

      алекс они здесь с мужем!не будем таким как алармы с гаврошами!они же ваще идиоты!

      0
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      Рейтинг: +5580

      knikos 47 минут назад

      Ероха забивает в каждом матче ! Молодец ! Но ничего ещё в матче не ясно. Сейчас заруба пойдёт , Лацио начнёт давить. Эх , бегунков в Зените нет ...

      3
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      Рейтинг: +2062

      baden69 47 минут назад

      Красоты футбола нет, но, пока есть результат, а это сейчас главное. Удачи Зениту прямо сейчас и Краснодару следом!

      4
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      Рейтинг: +744

      Кронштадт65 48 минут назад

      держимся пока, вперёд ЗЕНИТ

      4
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