Дзюба, Оздоев, Жирков – в старте «Зенита» на матч с «Лацио». Корреа, Пароло и Фарес выйдут у гостей

Глядя на стартовый состав Зенита, плакать хочется. Шансов на достойное соперничество ровно ноль.
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лацио» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Жирков, Ерохин, Дзюба.
«Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Муричи, Фарес, Корреа.
- Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.