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    Дзюба, Оздоев, Жирков – в старте «Зенита» на матч с «Лацио». Корреа, Пароло и Фарес выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лацио» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Жирков, Ерохин, Дзюба.

    «Лацио»: Рейна, Патрик, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро, Муричи, Фарес, Корреа.

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    Источник: Сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2239

      neim 7 минут назад

      Глядя на стартовый состав Зенита, плакать хочется. Шансов на достойное соперничество ровно ноль.

      1
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      Рейтинг: +10

      Фредди 10 минут назад

      Будет Ничья.... Я вчера на Ничью Локо поставил и выйграл...Только точный счёт не угадал....Ставил 2:2...И сегодня ставлю на ничью и точный счёт 1:1...

      0
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      Рейтинг: +24

      культурный кот Питера 23 минуты назад

      удачи нам сегодня в матче с макаронниками)

      1
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      Рейтинг: +17772

      bset 23 минуты назад

      Хочется поболеть за своих, но видимо снова придется испытывать чувство стыда

      1
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      Рейтинг: +788

      Граф2019 27 минут назад

      Дзюба! разтопчи макароны!!! праздник же...

      0
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      Рейтинг: +1275

      Джой 33 минуты назад

      Не понимаю одного.
      Почему Семак продолжает долбиться об стену и ставить Оздоева,Кузяева(Тем более не по позиции) и Дзюбу в стартовый. У кузи по новому контракту так прописано чтоли?
      Оздоев своим страхом заражает Барриоса.
      Поставьте вы Прохина вместо Ловрена. (Лысый сможет им управлять хотя бы)
      Где мать твою Вендел? - Рибалта?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -909

      Аденн 45 минут назад

      е5 бЗенит е5. бЗенитец дважды обос рался, сегодня страна увидит как вонючки обосрутся еще раз.

      4
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      Рейтинг: +10191

      alarm > Аденн 39 минут назад

      после того, как ростов отодрал вонючих позорных свиней - ты рыло своё спрятал аж на 5 дней, только сегодня высунул, бугага!

      0
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      Рейтинг: -909

      Аденн > alarm 31 минуту назад

      рыло ты видишь у своей мамки-шалавы и папки-любителя стекломоя, бу-га-га. Срал я на тебя защеканца. бу-га-га
      е5 бЗенит е5 этих вонючек.

      0
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      Рейтинг: +17772

      bset > alarm 21 минуту назад

      Что-то я не видел твоих комментариев, когда вас драли в Европе. Молча в углу рыдал))

      1
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      Рейтинг: +17772

      bset > alarm 11 минут назад

      Ну ладно, это похоже на правду. Надеюсь, в этот раз обойдется без бана и ты сумеешь всех убедить, что нет ничего стадного в том, что Зенит опять проиграл

      1
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      Рейтинг: +10191

      alarm > bset 10 минут назад

      на, полистай комменты

      зенит-брюгге
      bombardir.ru/news/614110

      боруссия-зенит
      bombardir.ru/news/614646

      я не хряк вонючий и позорный, который будет ныкаться после поражений.

      0
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      Рейтинг: +17772

      bset > alarm 1 минуту назад

      Расскажи лучше, что думаешь по поводу Рубина? Норм с ними сыграли?

      0
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      Рейтинг: +10191

      alarm 50 минут назад

      стартовые составы: 85,5 ляма против 156,6.
      чувствую, по результатам этой игры опозорится только спартак.

      1
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      Рейтинг: +921

      аларм дубль2 > alarm 46 минут назад

      боже!какое же убожество?

      2
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      Рейтинг: +921

      аларм дубль2 > alarm 45 минут назад

      и ты считаешь себя адекватным?тьфу тебе в твою рожу....

      2
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      Рейтинг: +17772

      bset > alarm 17 минут назад

      Напомни, сколько стоит состав Рубина, который вас дернул недавно? А к своему бюджету не забудь приплюсовать деньги на судей, чтобы совсем честным сравнение было.

      3
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      Рейтинг: +8730

      JTherry > alarm 1 минуту назад

      да ты уже "ныкаешься", еще до игры соломку стелешь, а - tim rum)))

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