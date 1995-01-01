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    Даниил Уткин – об ЛЧ: «Играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался»

    Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал об эмоциях от игр в Лиге чемпионов.

    «Вокруг болельщики, играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался, парень из Аксая. Нужно дальше работать и доказывать». По мне бежали мурашки, я улыбался, наслаждался атмосферой, а после матча ребята из Аксая писали «братан», поддерживали».

    Дома с «Челси» чуть-чуть улыбался, но не сильно. После моего первого удара показалось, что мяч залетел в ворота – я был на стадии, чтобы начать радоваться. Еще запомнил, как после удара Тонни отрикошетил мяч, и я подумал, что гол. Даже на повторе видно, как поднимаю руку, чтобы отпраздновать, но потом хватаюсь за голову», – сказал Уткин.

    • Уткину – 21 год.
    • «Краснодар» в этом сезоне впервые играет в Лиге чемпионов.
    • Клуб сыграл вничью с «Ренном» (1:1) и проиграл «Челси» (0:4).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2700

      Axe111 55 минут назад

      Действительно, как ты там вообще оказался

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