Даниил Уткин – об ЛЧ: «Играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал об эмоциях от игр в Лиге чемпионов.

«Вокруг болельщики, играет гимн, я думаю: «Офигеть, как я здесь вообще оказался, парень из Аксая. Нужно дальше работать и доказывать». По мне бежали мурашки, я улыбался, наслаждался атмосферой, а после матча ребята из Аксая писали «братан», поддерживали».

Дома с «Челси» чуть-чуть улыбался, но не сильно. После моего первого удара показалось, что мяч залетел в ворота – я был на стадии, чтобы начать радоваться. Еще запомнил, как после удара Тонни отрикошетил мяч, и я подумал, что гол. Даже на повторе видно, как поднимаю руку, чтобы отпраздновать, но потом хватаюсь за голову», – сказал Уткин.