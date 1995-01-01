«Боруссия» по ошибке написала, что летит в Донецк на матч с «Шахтером»

Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» ошиблась, публикуя пост в твиттере о вылете команды на матч с «Шахтером».

«Жеребята» отправляются в Донецк», – говорилось в публикации, которую позднее удалили.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между украинской и немецкой командами состоится в Киеве.