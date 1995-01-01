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    «Боруссия» по ошибке написала, что летит в Донецк на матч с «Шахтером»

    Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» ошиблась, публикуя пост в твиттере о вылете команды на матч с «Шахтером».

    «Жеребята» отправляются в Донецк», – говорилось в публикации, которую позднее удалили.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между украинской и немецкой командами состоится в Киеве.

    • Игра пройдет во вторник, 3 ноября, в 20:55 мск.
    • «Шахтер» не играет в Донецке с 2014 года из-за вооруженного конфликта в регионе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер менхенгладбахской «Боруссии»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6917

      alp 1 час назад

      оказывается не только у нас в клубах "работают" дармоеды далекие от футбола

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