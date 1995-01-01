«Краснодар» – «Челси»: лондонцы не уступили в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов

В 20:55 по Москве начнется матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». У лондонцев сейчас серия из шести встреч группового раунда турнира без поражений.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.