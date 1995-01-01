«Краснодар» – «Челси»: лондонцы не уступили в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов

Подуууумаешь! А Краснодар вообще никогда в матчах группового этапа ЛЧ не проигрывал, вот!
А если серьезно, будем смотреть, будем болеть.
В 20:55 по Москве начнется матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». У лондонцев сейчас серия из шести встреч группового раунда турнира без поражений.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- «Краснодар» – лидер группы, но в случае победы «Челси» его обгонит.
- Обе команды в последних матчах своих чемпионатов не победили.
- Для россиян текущий сезон – дебютный в группе Лиги чемпионов.