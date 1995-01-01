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    «Краснодар» – «Челси»: лондонцы не уступили в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов

    В 20:55 по Москве начнется матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». У лондонцев сейчас серия из шести встреч группового раунда турнира без поражений.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.

    • «Краснодар» – лидер группы, но в случае победы «Челси» его обгонит.
    • Обе команды в последних матчах своих чемпионатов не победили.
    • Для россиян текущий сезон – дебютный в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: -32

      Alex_MI_5 36 минут назад

      Подуууумаешь! А Краснодар вообще никогда в матчах группового этапа ЛЧ не проигрывал, вот!

      А если серьезно, будем смотреть, будем болеть.

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      Рейтинг: +42730

      portero 1 час назад

      Согласны на ничейку, пусть серию продолжают, но и в ответке ничейка...

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