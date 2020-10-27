Marca: президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку

Жозеп Бартомеу, президент «Барселоны», покидает пост. Как информирует Marca, функционер подал в отставку.

Причиной стал выраженный вотум недоверия президенту, за который подписались более 16 тысяч человек. Их не устраивает экономическое положение «Барселоны» и ее спортивные результаты.