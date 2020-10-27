Marca: президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку

Наконец то для Месси свобода, может он и в сборной начнет играть? А то до Диего ему еще ой как далеко.
Жозеп Бартомеу, президент «Барселоны», покидает пост. Как информирует Marca, функционер подал в отставку.
Причиной стал выраженный вотум недоверия президенту, за который подписались более 16 тысяч человек. Их не устраивает экономическое положение «Барселоны» и ее спортивные результаты.
- Команда идет в Примере на 12-м месте.
- Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
- При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.