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    Marca: президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку

    Жозеп Бартомеу, президент «Барселоны», покидает пост. Как информирует Marca, функционер подал в отставку.

    Причиной стал выраженный вотум недоверия президенту, за который подписались более 16 тысяч человек. Их не устраивает экономическое положение «Барселоны» и ее спортивные результаты.

    • Команда идет в Примере на 12-м месте.
    • Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
    • При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.

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    Источник: Marca

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    27.10.2020 22:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1508

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Наконец то для Месси свобода, может он и в сборной начнет играть? А то до Диего ему еще ой как далеко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10688

      Cules2013 1 час назад

      Жду официальной инфы, а то всякое бывает, а Бартомеу держится за своё кресло до последнего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6090

      Hektor 84 1 час назад

      Месси в президенты!!! Не шучу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3974

      dinar7777dinar > Hektor 84 1 час назад

      там есть человек который станет президентом.

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      Рейтинг: +3974

      dinar7777dinar 1 час назад

      неужели тварь оказалась хоть в этом моменте мужчиной? уфффф ! надеюсь что это все позитивно скажется !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2355

      SarJr 1 час назад

      ура товарищи!

      2
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      Рейтинг: +1508

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Ну, надеюсь теперь Барса найдет другие отговорки, нежели Бартомеу...

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