Дзагоев, Фернандес, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Стали известны составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 12-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушичи, Э. Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, К. Кангва, Минаев.
- Матч пройдет сегодня в Москве, начало встречи – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.
Источник: Бомбардир.ру