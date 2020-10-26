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  • Дзагоев, Фернандес, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Дзагоев, Фернандес, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Арсеналом»

26 октября 2020, 17:59
5

Стали известны составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 12-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Котин, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушичи, Э. Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, К. Кангва, Минаев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (5)
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кто там
1603726035
Прекрасная новость что ******** васина нет в старте.
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Simbirsk
1603729664
Алан, красавчик. Не брутален, не громила, но пацан!!! Так тебя потрепало за все это время, а ты до сих пор с нами и делаешь красиво!!! Респект мужчина!!!
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Томик
1603732084
Два пенальти на Магнуссоне не дали "Спартаку" в одном матче - недостаточная интенсивность контакта, во втором матче удар Карпова в колено Айртону - жёлтая Айртону. Здесь контакт то в лупу увидели, но пенальти. Красавцы - 1 удар в створ за тайм, явно Влашич лучший и это "не пустые слова". Хотя если контакт был - пенальти ведь, нет вопросов. Но как цска умудряется не получать явные??? Вот вопрос.
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GoLenaStop
1603732142
Беспредел с судейством стало нормой? "Видишь, вон - слева, со свистками идут? - О, брат, это - жулики..." ("Малыш и Карлсон") Это футбол или балет? Пенальти же нет! Арсенал, сочувствую! Вы чё, судьи на поле, совсем переВарились?
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Кузьмич на трибуне
1603733158
Я так понимаю , что ЦСКА уже на втором месте. За раннее поздравляю болел коняшек.
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