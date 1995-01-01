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    Дзагоев, Фернандес, Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Арсеналом»

    Стали известны составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 12-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Васин, Котин, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушичи, Э. Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

    Запасные: Нигматуллин, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, К. Кангва, Минаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +463

      Радио1000шумеров 4 минуты назад

      Васин еще в составе? Я думал ему "темную" устроили где-то в глухом углу тренировочной базы ЦСКА...

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