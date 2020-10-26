Мюллер: «Не хотим устанавливать какие-то рекорды, просто хотим победить «Локомотив»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов.

«Мы не хотим устанавливать какие-то рекорды, мы просто хотим победить в этой игре. Мы должны идти от игры к игре. Нашей мотивацией является то, что мы должны показывать такой футбол, чтобы нам самим нравилось. Чтобы вся Европа, когда смотрит по телевизору наши игры, говорила: «вау, вот это суперфутбол». Вот в этом наша мотивация, а не в каких-то рекордах по забитым голам.

Лига чемпионов — это наш турнир, настроение у нас замечательное. И есть очень хорошие предпосылки для хорошего результата в Москве. У «Баварии» плотный график, но команда находится в хорошей физической форме. Необходимо учитывать, что в команде много игроков сборных. Говорить об усталости нет смысла. Коронавирус? Он накладывает огромный отпечаток на нашу жизнь. Но нужно продолжать жить в этом «пузыре», как говорят американцы. В поездках мы видим только автобус, отель и стадион, мы полностью изолированы, и не считаю, что мы можем где-то заразиться вирусом», — сказал Мюллер.