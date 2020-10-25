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  • Джикия: «Если бы кто-то в «Спартаке» поддержал соперника Хабиба, случился бы еще один турнир UFC»

Джикия: «Если бы кто-то в «Спартаке» поддержал соперника Хабиба, случился бы еще один турнир UFC»

25 октября 2020, 20:28
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от просмотра боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи. Игроки московской команды смотрели трансляцию из раздевалки после матча с «Краснодаром».

– Мои эмоции искренние. У меня было потрясающее настроение после того, как я провел этот 20-дневный «отпуск» и наконец-то вернулся на поле. Мы выиграли, а потом и Хабиб победил – настоящий восторг! То, что я на эмоциях бросил эти ложки и этот стаканчик… да, чуть-чуть завелся. Но это было прямо от души.

– Кто-то болел против Хабиба?

– Все только за – и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы еще один турнир UFC 254 (смеется)!

– Удивило его решение завершить карьеру?

– Оно очень неожиданное. Но это его жизнь. Не важно, хотел ли кто-то смотреть его бои дальше или нет – сейчас нужно просто встать и поаплодировать Хабибу за то, что он сделал. И принять его решение с огромным уважением.

– Как думаете: есть ли шанс, что он вернется?

– Я не хочу ставить слова Хабиба под сомнение. Он сделает так, как сочтет нужным.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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knikos
1603656103
"Лавры" Дзюбы завели Джикию в ту же хрень . Ложки , стаканчки ... что дальше ?
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Axe111
1603667404
П***ц
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Владислав Vlad
1603671722
Посмотрел ролик из раздевалки Спартака. Там за Хабиба болели двое - Джикия и Бакаев. Остальным вообще было пофиг. И в конце слова Теда: "Всё, поехали, завтра тренировка."
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Karel1977
1603702632
Обосраться,герой..
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Фк Рубина
1603703009
бибип
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De_Frenki
1603727306
Тупорылый орал там как резаный...со стороны казалось что он не в себе.Мозес в акуе неверное - куда я попал)
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