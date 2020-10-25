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    Джикия: «Если бы кто-то в «Спартаке» поддержал соперника Хабиба, случился бы еще один турнир UFC»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от просмотра боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи. Игроки московской команды смотрели трансляцию из раздевалки после матча с «Краснодаром».

    – Мои эмоции искренние. У меня было потрясающее настроение после того, как я провел этот 20-дневный «отпуск» и наконец-то вернулся на поле. Мы выиграли, а потом и Хабиб победил – настоящий восторг! То, что я на эмоциях бросил эти ложки и этот стаканчик… да, чуть-чуть завелся. Но это было прямо от души.

    – Кто-то болел против Хабиба?

    – Все только за – и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы еще один турнир UFC 254 (смеется)!

    – Удивило его решение завершить карьеру?

    – Оно очень неожиданное. Но это его жизнь. Не важно, хотел ли кто-то смотреть его бои дальше или нет – сейчас нужно просто встать и поаплодировать Хабибу за то, что он сделал. И принять его решение с огромным уважением.

    – Как думаете: есть ли шанс, что он вернется?

    – Я не хочу ставить слова Хабиба под сомнение. Он сделает так, как сочтет нужным.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2153

      neim 20 минут назад

      Судя по видео из раздевалки, кроме джигитов Джикия и Бакаева, особого-то желания смотреть этот бой ни у кого больше и не было. А бросание ложек и стаканчика вообще за гранью невоспитанности. Получилось примерно как и с видео из раздевалки Зенита, не думали не гадали, а оно вон как вышло. Я бы вообще запретил игрокам выносить этот "сор из избы" (из раздевалки), поскольку интеллекта и чувства меры у футболистов как не было, так и не придвидится.

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