Джикия: «Если бы кто-то в «Спартаке» поддержал соперника Хабиба, случился бы еще один турнир UFC»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от просмотра боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи. Игроки московской команды смотрели трансляцию из раздевалки после матча с «Краснодаром».

– Мои эмоции искренние. У меня было потрясающее настроение после того, как я провел этот 20-дневный «отпуск» и наконец-то вернулся на поле. Мы выиграли, а потом и Хабиб победил – настоящий восторг! То, что я на эмоциях бросил эти ложки и этот стаканчик… да, чуть-чуть завелся. Но это было прямо от души.

– Кто-то болел против Хабиба?

– Все только за – и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы еще один турнир UFC 254 (смеется)!

– Удивило его решение завершить карьеру?

– Оно очень неожиданное. Но это его жизнь. Не важно, хотел ли кто-то смотреть его бои дальше или нет – сейчас нужно просто встать и поаплодировать Хабибу за то, что он сделал. И принять его решение с огромным уважением.

– Как думаете: есть ли шанс, что он вернется?

– Я не хочу ставить слова Хабиба под сомнение. Он сделает так, как сочтет нужным.