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    17-летние Педри и Фати – в старте «Барселоны» на Эль Класико; у «Реала» с первых минут выйдут Рамос, Начо и Винисиус

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на очный матч седьмого тура Примеры.

    «Барселона»: Нето, Дест, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Месси, Коутиньо, Фати.

    «Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Бензема, Асенсио.

    • Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в 17:00 мск.
    • «Реал» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, «Барса» – на десятом.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию Эль Класико.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ла Лиги

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18670

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А вот у нас в РПЛ нет ни 17-летних Пе*рЕй, ни 17-летних фатей. Зато есть боковые, лесовые, круговые, мостовые и заболотнЫе.

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      Рейтинг: +1656

      Vladarg 2 часа назад

      Отсутствие в старте двух французов внушает немалый оптимизм.

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