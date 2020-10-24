17-летние Педри и Фати – в старте «Барселоны» на Эль Класико; у «Реала» с первых минут выйдут Рамос, Начо и Винисиус

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала» на очный матч седьмого тура Примеры.
«Барселона»: Нето, Дест, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Месси, Коутиньо, Фати.
«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Бензема, Асенсио.
- Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в 17:00 мск.
- «Реал» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, «Барса» – на десятом.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию Эль Класико.
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Источник: Твиттер Ла Лиги