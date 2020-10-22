«Спартак» опроверг информацию о заражении Селихова коронавирусом

Голкипер «Спартака» Александр Селихов сдал отрицательные тесты на коронавирус, сообщили в клубе, комментируя информацию о заражении вратаря.

«У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Прошел два теста и получил отрицательные результаты. У членов семьи они тоже отрицательные», – сказали в «Спартаке».