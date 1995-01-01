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    «Спартак» опроверг информацию о заражении Селихова коронавирусом

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов сдал отрицательные тесты на коронавирус, сообщили в клубе, комментируя информацию о заражении вратаря.

    «У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Прошел два теста и получил отрицательные результаты. У членов семьи они тоже отрицательные», – сказали в «Спартаке».

    • Вратарь на прошлой неделе провел свой первый матч с апреля 2019 года, сыграв в 15-м туре ФНЛ с «Крыльями Советов».
    • До этого игрок восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2266

      Puddle 2 часа назад

      Ему доктор Лю профилактику постоянно в бане делает от дезеувируса

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