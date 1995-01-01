Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Catalunya Ràdio: только три игрока «Барселоны» согласились на дальнейшее сокращение зарплаты

    Весь основной состав «Барселоны» направил администрации факс о том, что игроки отказываются продолжать получать сниженную зарплату. Как пишет Catalunya Ràdio, документ не подписали только три футболиста.

    Речь идет о вратаре Марке-Андре тер Стегене, защитнике Клемане Лангле и полузащитнике Френки де Йонге.

    • Из-за пандемии коронавируса доходы «Барселоны» упали на 30 процентов.
    • С тер Стегеном каталонцы намерены продлить контракт.
    • «Барселона» идет в Примере девятой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Catalunya Ràdio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 243 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1928

      FENIX-SL 51 минуту назад

      АХАХХАХАХАХАХАХА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11673

      Garrincha58 2 часа назад

      а самый богатый хрен согласился жадный и богатый и всё ему мало

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1582

      ФК Пупсик > Garrincha58 2 часа назад

      Да он вообще был готов уйти, так не отпустили, а теперь и зарплату платить не хотят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1411

      LOKOfanatik19 > Garrincha58 1 час назад

      Повели себя бы как джентельмены, отпустили бы его и зп ведомость ой как разгрузилась бы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79906
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru