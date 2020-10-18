Catalunya Ràdio: только три игрока «Барселоны» согласились на дальнейшее сокращение зарплаты

Весь основной состав «Барселоны» направил администрации факс о том, что игроки отказываются продолжать получать сниженную зарплату. Как пишет Catalunya Ràdio, документ не подписали только три футболиста.
Речь идет о вратаре Марке-Андре тер Стегене, защитнике Клемане Лангле и полузащитнике Френки де Йонге.
- Из-за пандемии коронавируса доходы «Барселоны» упали на 30 процентов.
- С тер Стегеном каталонцы намерены продлить контракт.
- «Барселона» идет в Примере девятой.
Источник: Catalunya Ràdio
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