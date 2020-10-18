Catalunya Ràdio: только три игрока «Барселоны» согласились на дальнейшее сокращение зарплаты

Весь основной состав «Барселоны» направил администрации факс о том, что игроки отказываются продолжать получать сниженную зарплату. Как пишет Catalunya Ràdio, документ не подписали только три футболиста.

Речь идет о вратаре Марке-Андре тер Стегене, защитнике Клемане Лангле и полузащитнике Френки де Йонге.