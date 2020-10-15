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    «Локомотив» интересуется полузащитником «Спортинга» Камашу

    Хавбек «Спортинга» Рафаэл Камашу стал трансферной целью «Локомотива».

    По информации A Bola, московский клуб может арендовать 20-летнего футболиста.

    Также на португальского полузащитника претендует загребское «Динамо».

    • Камашу – воспитанник «Спортинга».
    • С 2013 по 2019 год находился в структурах «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2997

      Черкизовский Кот 46 минут назад

      Лысов и Лысцов. Рыбус и Рыбчинский. Жемалетдинов и Жалолиддинов. Камано и Камашу. Надо было в пару к Смолову брать Смольникова.

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      Рейтинг: +1618

      PAREVG. 1 час назад

      Очередной мартыхай.

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      Рейтинг: -607

      СуперПАВ9 > PAREVG. 55 минут назад

      Мартыхай это роналду

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