«Локомотив» интересуется полузащитником «Спортинга» Камашу

Лысов и Лысцов. Рыбус и Рыбчинский. Жемалетдинов и Жалолиддинов. Камано и Камашу. Надо было в пару к Смолову брать Смольникова.
Хавбек «Спортинга» Рафаэл Камашу стал трансферной целью «Локомотива».
По информации A Bola, московский клуб может арендовать 20-летнего футболиста.
Также на португальского полузащитника претендует загребское «Динамо».
- Камашу – воспитанник «Спортинга».
- С 2013 по 2019 год находился в структурах «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.