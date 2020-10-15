Marca: Азар пропустит матч с «Барселоной»

Вингер «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной в конце сентября.

По информации Marca, точная дата возвращения бельгийца в строй не определена. В клубе решили не рисковать и дать ему столько времени на реабилитацию, сколько потребуется.

Азар точно пропустит матч седьмого тура Примеры против «Барселоны», который состоится 24 октября.

29-летний футболист не выходил на поле с 7 августа.