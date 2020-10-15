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    Marca: Азар пропустит матч с «Барселоной»

    Вингер «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной в конце сентября.

    По информации Marca, точная дата возвращения бельгийца в строй не определена. В клубе решили не рисковать и дать ему столько времени на реабилитацию, сколько потребуется.

    Азар точно пропустит матч седьмого тура Примеры против «Барселоны», который состоится 24 октября.

    29-летний футболист не выходил на поле с 7 августа.

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    Источник: Marca

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    15.10.2020 23:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3729

      dinar7777dinar 1 час назад

      помоему не потеря для реала ! что азар что гризманн надяелись на них в толку ноль и такие бабки. газпром для женита стоит подсуетится давай прибавьте своим гражданам цены на газ глядишь купите и азара и гризманна !

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      Рейтинг: -607

      СуперПАВ9 > dinar7777dinar 53 минуты назад

      Гризман классный игрок. Не его пооблемы что Барселона не может его использовать

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      Рейтинг: -607

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Почему то я не удивлен. Реалу Азар не нужен

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