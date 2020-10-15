Marca: Азар пропустит матч с «Барселоной»

помоему не потеря для реала ! что азар что гризманн надяелись на них в толку ноль и такие бабки. газпром для женита стоит подсуетится давай прибавьте своим гражданам цены на газ глядишь купите и азара и гризманна !
Вингер «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной в конце сентября.
По информации Marca, точная дата возвращения бельгийца в строй не определена. В клубе решили не рисковать и дать ему столько времени на реабилитацию, сколько потребуется.
Азар точно пропустит матч седьмого тура Примеры против «Барселоны», который состоится 24 октября.
29-летний футболист не выходил на поле с 7 августа.