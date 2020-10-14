Болельщику «Вест Хэма» запретили на три года посещать матчи за расистские выкрики в адрес Салаха

Фанат «Вест Хэма» Брэдли Тэмвуд получил трехлетний бан на посещение матчей за расистские высказывания.

Инцидент произошел в феврале 2019 года во время матча лондонской команды с «Ливерпулем». После этой игры появилась видеозапись с трибун, на которой слышны расистские ругательства в адрес форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Помимо прочего, упоминалась мусульманская религия.

Проведя расследование, «Вест Хэм» вышел на Тэмвуда. Позже видеодоказательства были переданы в полицию. Болельщик свою вину признал.

Суд обязал Тэмвуда выплатить штраф в размере 400 фунтов стерлингов и судебные издержки в 125 фунтов.