Болельщику «Вест Хэма» запретили на три года посещать матчи за расистские выкрики в адрес Салаха

Фанат «Вест Хэма» Брэдли Тэмвуд получил трехлетний бан на посещение матчей за расистские высказывания.
Инцидент произошел в феврале 2019 года во время матча лондонской команды с «Ливерпулем». После этой игры появилась видеозапись с трибун, на которой слышны расистские ругательства в адрес форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Помимо прочего, упоминалась мусульманская религия.
Проведя расследование, «Вест Хэм» вышел на Тэмвуда. Позже видеодоказательства были переданы в полицию. Болельщик свою вину признал.
Суд обязал Тэмвуда выплатить штраф в размере 400 фунтов стерлингов и судебные издержки в 125 фунтов.
- Тот матч закончился со счетом 1:1.
- Аналогичный случай произошел с болельщиком «Вест Хэма» в 2018 году, когда он скандировал расистские кричалки во время игр на Олимпийском стадионе в Лондоне. Тогда мужчина получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей команды.
Источник: BBC