Де Брюйне: «Мне без разницы, перейдет Месси в «Манчестер Сити» или нет»

Если он так смотрит на происходящее, то тогда надо так: «Мне без разницы, перейдет Месси в «Манчестер Сити» или нет. Да, и кстати кто это!?» - В большом спорте надо больше юмора.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал потенциальный приход форварда Лионеля Месси. Бельгийцу безразлично.
«Если честно, мне без разницы. Придет – хорошо, нет – в клубе есть и другие хорошие футболисты, с которыми мне нравится играть», – цитирует Де Брюйне Sky Sports.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- В марте состоятся выборы президента каталонцев.
- «Барселона» идет в Примере шестой.