Де Брюйне: «Мне без разницы, перейдет Месси в «Манчестер Сити» или нет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал потенциальный приход форварда Лионеля Месси. Бельгийцу безразлично.

«Если честно, мне без разницы. Придет – хорошо, нет – в клубе есть и другие хорошие футболисты, с которыми мне нравится играть», – цитирует Де Брюйне Sky Sports.