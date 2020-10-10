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    Де Брюйне: «Мне без разницы, перейдет Месси в «Манчестер Сити» или нет»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал потенциальный приход форварда Лионеля Месси. Бельгийцу безразлично.

    «Если честно, мне без разницы. Придет – хорошо, нет – в клубе есть и другие хорошие футболисты, с которыми мне нравится играть», – цитирует Де Брюйне Sky Sports.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • В марте состоятся выборы президента каталонцев.
    • «Барселона» идет в Примере шестой.

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    Источник: Sky Sports

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    10.10.2020 22:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1229

      DMитрий 27 минут назад

      Если он так смотрит на происходящее, то тогда надо так: «Мне без разницы, перейдет Месси в «Манчестер Сити» или нет. Да, и кстати кто это!?» - В большом спорте надо больше юмора.

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      Рейтинг: +10618

      Cules2013 1 час назад

      норм ответ)

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