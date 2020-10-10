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    «Динамо» привлекло к тренировкам трех игроков из второй команды

    «Динамо» сообщило, что сегодня вместе с основной командой занимались три молодых футболиста.

    На тренировку из «Динамо-2» были приглашены Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров.

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    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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