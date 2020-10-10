«Динамо» привлекло к тренировкам трех игроков из второй команды

«Динамо» сообщило, что сегодня вместе с основной командой занимались три молодых футболиста.
На тренировку из «Динамо-2» были приглашены Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров.
Москвичи готовятся к дерби с ЦСКА, которое запланировано на 18 октября.
«Динамо» по итогам десяти туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Тренируемся в НовогорскеС основой сегодня три футболиста @FCDM2_official: Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров. pic.twitter.com/pHrjv0ohlm— ФК «Динамо» Москва (@dynamofc) October 10, 2020