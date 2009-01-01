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    «Барселона» готова в январе продать Дембеле за 50 миллионов

    Тренерский штаб «Барселоны» не рассчитывает на форварда Усмана Дембеле, поэтому зимой он будет выставлен на трансфер.

    По информации Sport.es, в январе каталонский клуб готов продать футболиста за 50 миллионов евро.

    Француз мог уйти в «Манчестер Юнайтед» этой осенью, но отказался покидать «Камп Ноу».

    • Контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне нападающий из-за травм сыграл всего девять матчей и забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2558

      absent32 51 минуту назад

      такое чувство, что на него выстроилась очередь и эти 50 лямов это так символическая сумма. а если трезво смотреть на этот трансфер, то шибко много они хотят за него!!!

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      Рейтинг: +10612

      Cules2013 > absent32 12 минут назад

      23 года, очень быстро бегает, есть неплохая техника. На 50 млн потянет с сегодняшними расценками. Столько ему и даёт трансфермаркет, а там считают достаточно адекватно.

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