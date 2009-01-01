«Барселона» готова в январе продать Дембеле за 50 миллионов

такое чувство, что на него выстроилась очередь и эти 50 лямов это так символическая сумма. а если трезво смотреть на этот трансфер, то шибко много они хотят за него!!!
Тренерский штаб «Барселоны» не рассчитывает на форварда Усмана Дембеле, поэтому зимой он будет выставлен на трансфер.
По информации Sport.es, в январе каталонский клуб готов продать футболиста за 50 миллионов евро.
Француз мог уйти в «Манчестер Юнайтед» этой осенью, но отказался покидать «Камп Ноу».
- Контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.
- В прошлом сезоне нападающий из-за травм сыграл всего девять матчей и забил один гол.