«Барселона» готова в январе продать Дембеле за 50 миллионов

Тренерский штаб «Барселоны» не рассчитывает на форварда Усмана Дембеле, поэтому зимой он будет выставлен на трансфер.

По информации Sport.es, в январе каталонский клуб готов продать футболиста за 50 миллионов евро.

Француз мог уйти в «Манчестер Юнайтед» этой осенью, но отказался покидать «Камп Ноу».