17-летний Камавинга – самый молодой автор гола сборной Франции за 106 лет

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга отличился в товарищеском матче между сборными Франции и Украины (7:1).
Хавбек поразил ворота соперника в возрасте 17 лет и 11 месяцев и стал самым молодым автором гола национальной команды за 106 лет.
Рекорд по этому показателю принадлежит Морису Гастиге, который в 1914 году забил за французскую сборную, когда ему было 17 лет и пять месяцев.
- Камавинга дебютировал за сборную Франции в сентябре.
- В рейтинге самых молодых дебютантов национальной команды он занял третье место.
Источник: Opta