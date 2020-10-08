17-летний Камавинга – самый молодой автор гола сборной Франции за 106 лет

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга отличился в товарищеском матче между сборными Франции и Украины (7:1).

Хавбек поразил ворота соперника в возрасте 17 лет и 11 месяцев и стал самым молодым автором гола национальной команды за 106 лет.

Рекорд по этому показателю принадлежит Морису Гастиге, который в 1914 году забил за французскую сборную, когда ему было 17 лет и пять месяцев.