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    17-летний Камавинга – самый молодой автор гола сборной Франции за 106 лет

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга отличился в товарищеском матче между сборными Франции и Украины (7:1).

    Хавбек поразил ворота соперника в возрасте 17 лет и 11 месяцев и стал самым молодым автором гола национальной команды за 106 лет.

    Рекорд по этому показателю принадлежит Морису Гастиге, который в 1914 году забил за французскую сборную, когда ему было 17 лет и пять месяцев.

    • Камавинга дебютировал за сборную Франции в сентябре.
    • В рейтинге самых молодых дебютантов национальной команды он занял третье место.

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    Источник: Opta

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