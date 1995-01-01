Соболев не сыграет с «Химками»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил желтую карточку в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Она стала для него четвертой в чемпионате.

Это значит, что ближайший матч против «Химок» Соболев пропустит. Встреча состоится через две недели.