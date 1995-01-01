Соболев не сыграет с «Химками»

Против химок свиньи могут и дубль выставить - все равно выиграют у своего фарм клуба!
Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил желтую карточку в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Она стала для него четвертой в чемпионате.
Это значит, что ближайший матч против «Химок» Соболев пропустит. Встреча состоится через две недели.
- Соболев находится в «Спартаке» с зимы.
- В текущем сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил три гола, сделал результативный пас.
- «Спартак» делит лидерство РПЛ.