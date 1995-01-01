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    Соболев не сыграет с «Химками»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил желтую карточку в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Она стала для него четвертой в чемпионате.

    Это значит, что ближайший матч против «Химок» Соболев пропустит. Встреча состоится через две недели.

    • Соболев находится в «Спартаке» с зимы.
    • В текущем сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил три гола, сделал результативный пас.
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1413

      ФК Пупсик 1 час назад

      Против химок свиньи могут и дубль выставить - все равно выиграют у своего фарм клуба!

      0
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      Рейтинг: +2981

      Кинстифа > ФК Пупсик 1 час назад

      Да да.. также говорили про Ротор и Уфу... Что бы ни так же против вас играли!!!!!

      2
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