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    «Спартак» забил в 14-м матче подряд. Это самая длинная текущая голевая серия в РПЛ

    «Спартак» сыграл вничью в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили в 14-й встрече турнира подряд.

    Это самая длинная текущая голевая серия в чемпионате России. Всего «Спартак» в десяти матчах сезона РПЛ забил 16 голов.

    • «Зенит» и «Спартак» продолжают делить лидерство.
    • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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