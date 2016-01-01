«Спартак» забил в 14-м матче подряд. Это самая длинная текущая голевая серия в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили в 14-й встрече турнира подряд.
Это самая длинная текущая голевая серия в чемпионате России. Всего «Спартак» в десяти матчах сезона РПЛ забил 16 голов.
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«Спартак» сыграл вничью в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили в 14-й встрече турнира подряд.
Это самая длинная текущая голевая серия в чемпионате России. Всего «Спартак» в десяти матчах сезона РПЛ забил 16 голов.