«Спартак» забил в 14-м матче подряд. Это самая длинная текущая голевая серия в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили в 14-й встрече турнира подряд.

Это самая длинная текущая голевая серия в чемпионате России. Всего «Спартак» в десяти матчах сезона РПЛ забил 16 голов.