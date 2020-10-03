«Спартак» – об игре с «Зенитом»: «Главный матч осени. Вызов брошен»

Выгоните это чмо - Бакаева.
Он не может точно мяч отдать напам. Все острые атаки сорвал в 1 тайме. Замените на Соболева третьим напом. Урунов закроет позицию чмошника
В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». За несколько часов до встречи ее анонсировала пресс-служба москвичей.
«Главный матч осени. Вызов брошен», – такие предложения применительно к игре написали спартаковцы.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
- Обе команды лидируют в РПЛ.
- Стадион заполнен на 50 процентов.
Главный матч осени.#СпартакЗенит сегодня в 19:00 (Мск) #WinlineDerby покажет «Матч ТВ» pic.twitter.com/MXw1iwMtAA— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020