«Спартак» – об игре с «Зенитом»: «Главный матч осени. Вызов брошен»

В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». За несколько часов до встречи ее анонсировала пресс-служба москвичей.

«Главный матч осени. Вызов брошен», – такие предложения применительно к игре написали спартаковцы.