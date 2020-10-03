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    «Спартак» – об игре с «Зенитом»: «Главный матч осени. Вызов брошен»

    В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». За несколько часов до встречи ее анонсировала пресс-служба москвичей.

    «Главный матч осени. Вызов брошен», – такие предложения применительно к игре написали спартаковцы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2207

      Genz 2 часа назад

      Выгоните это чмо - Бакаева.
      Он не может точно мяч отдать напам. Все острые атаки сорвал в 1 тайме. Замените на Соболева третьим напом. Урунов закроет позицию чмошника

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