Дзюба – о выходе «Краснодара» в ЛЧ: «Браво! Браво! Браво!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Краснодар» с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов. Российская команда обыграла в двух матчах ПАОК.

«Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат – дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!» – сказал Дзюба.