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    Дзюба – о выходе «Краснодара» в ЛЧ: «Браво! Браво! Браво!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Краснодар» с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов. Российская команда обыграла в двух матчах ПАОК.

    «Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат – дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!» – сказал Дзюба.

    • Впервые в истории ЛЧ на групповой стадии сыграют три клуба из России.
    • «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 09:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4296

      "supermax" 43 минуты назад

      после группового этапа узнаем дно или не дно...надеюсь на второе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      PNZ1985 1 час назад

      3 корзина это не айс.. это сладкая 1 ая у Зенита, все равно оба+ Локо, надеюсь выйдут, хотя бы в плей офф евровесны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      Nerlinger 1 час назад

      Повезло чудом !!!
      Позже чудо распухнет и будет сильно болеть !!!

      -3
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      Рейтинг: -1088

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Лучше грязных кабинетных бомжей выступят.

      1
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      Рейтинг: +4790

      maior-60 1 час назад

      Выступление в групповом раунде Лиги чемпионов и будет моментом истины как для Зенита, Локомотива, Краснодара, так и для всего российского клубного футбола.

      1
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      Рейтинг: +1218

      Romantic2010 1 час назад

      В принципе для Зенита была бы идеальная группа из возможных вариантов. Зенит, Аякс, Лацио, Ренн.
      Для Краснодара из наиболее благоприятных была бы группа. Ференцварош, Челси, Порту.
      Для Локомотива РБ Зальцбург, МЮ, Севилья

      2
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      Рейтинг: +434

      Ужас Бората > Romantic2010 1 час назад

      Надо утвердить в УЕФА.

      2
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      Рейтинг: +8824

      ilichkadr > Romantic2010 41 минуту назад

      На 3-е место в группе намекаешь?

      0
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      Рейтинг: +4155

      3a zenit > Romantic2010 41 минуту назад

      Газпром уже почти не спонсор ЛЧ,так что загрузят по полной.

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