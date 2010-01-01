Дзюба – о выходе «Краснодара» в ЛЧ: «Браво! Браво! Браво!»

после группового этапа узнаем дно или не дно...надеюсь на второе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Краснодар» с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов. Российская команда обыграла в двух матчах ПАОК.
«Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат – дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!» – сказал Дзюба.
- Впервые в истории ЛЧ на групповой стадии сыграют три клуба из России.
- «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой.