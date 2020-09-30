Гилерме: «Пять лет назад очень неудачно инвестировал деньги. Меня обманули»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал об ошибке в инвестировании. По словам уроженца Бразилии, его обманули.

«Около пяти лет назад очень неудачно инвестировал деньги. Это была надeжная компания, много бизнесменов и богатых людей туда вкладывались. В итоге меня обманули. Хорошо, что вложил не очень большую сумму», – сказал Гилерме.