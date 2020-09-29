«Зенит» примет решение об участии Азмуна, Ловрена и Малкома в матче со «Спартаком» накануне игры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травмы Сердара Азмуна, Деяна Ловрена и Малкома.

«Повреждения, по счастью, оказались не такими серьезными, какими могли быть по характеру столкновений. Вчера у команды был выходной, сегодня основная часть игроков тренировалась в общей группе. Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично – по индивидуальному плану. После травм окончательное решение принимается накануне матча. Пока следим за их состоянием. Медики и физиотерапевты работают, а ребята рвутся в бой», – сказал Медведев.