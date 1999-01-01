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    «Зенит» примет решение об участии Азмуна, Ловрена и Малкома в матче со «Спартаком» накануне игры

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал травмы Сердара Азмуна, Деяна Ловрена и Малкома.

    «Повреждения, по счастью, оказались не такими серьезными, какими могли быть по характеру столкновений. Вчера у команды был выходной, сегодня основная часть игроков тренировалась в общей группе. Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично – по индивидуальному плану. После травм окончательное решение принимается накануне матча. Пока следим за их состоянием. Медики и физиотерапевты работают, а ребята рвутся в бой», – сказал Медведев.

    • Ловрен, Малком и Азмун получили травмы в матче 9-го тура РПЛ против «Уфы» (6:0).
    • 3 октября питерцы на выезде сыграют со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14363

      slavutiq70 1 минуту назад

      Да ладно ажиотаж создавать ,могу спорить что все будут играть,,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6660

      alp 10 минут назад

      уфа команда костоломов... хуже динамо...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8462

      paracetamol 27 минут назад

      Зенит, дави свиней, чтобы хрюкали, устрой мясокомбинат!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +13142

      vladimir-7 52 минуты назад

      Чего трепать языком, все они выйдут, а РФС усиленно работает, каким
      способом отнять очки у соперника Зенита, в игре ЦСКА с Локомотивом получилось же.

      2
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