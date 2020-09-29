Воспитанник «Спартака» Маляка: «Готов отправиться на фронт и воевать за Армению»

Воспитанник «Спартака», полузащитник «Пюника» Дмитрий Маляка заявил, что готов пойти на фронт и защищать Армению.

— Есть ли у тебя знакомые, которые отправились добровольцами на фронт?

— Таких очень много. Я хочу жить здесь, в этой стране. Планирую остаться в Армении. Сейчас это мой дом. Сейчас воевать берут добровольцев, которые служили или у кого есть военный опыт. Но если ситуация в течение недели будет такая же и будут нужны еще добровольцы, я готов отправиться на фронт. У меня российский паспорт, нет военного билета, но я также поеду добровольцем. Пускай я не буду воевать на передовой, но я хочу помогать где-то там на фронте. Я хочу внести и свой вклад, я не могу оставаться в стороне. Все то, что происходит здесь, касается и меня. У меня здесь растет мой ребенок, и мне не хотелось бы, чтобы война коснулась дома моей семьи.

— Насколько сегодняшняя ситуация на границе объединила народ?

— Местный народ очень сильно воодушевлен. Некоторые люди не разговаривали друг с другом годами, а из-за этой ситуации они теперь стоят друг с другом рука об руку. Целые города встали, 90% мужчин записываются в добровольцы без спроса — просто берут с собой паспорт, военный билет и едут. Их никто не заставляет, это личное желание каждого.Я смотрю на этих людей и восхищаюсь. Они едут на войну и поют песни, танцуют. Но мы знаем, что бывает и по-другому — когда, отправляясь на войну, некоторые принимают наркотики, чтобы не было страха. Даже мусульмане это делают. А армяне заряжаются песнями и плясками и идут защищать свою родину.

— Что тебе удивляет в сегодняшней обстановке?

— Год назад, когда мы приехали в Арцах на турнир ConIFA непризнанных государств и народов, я понял, какой тут народ. По гостеприимству, по менталитету Арцах — это Армения. Именно поэтому тысячи людей в Армении сейчас готовы бросить свои семьи и поехать на фронт. Как себя ведут люди, как с собой они общаются — меня это по-хорошему восхищает. Это заслуживает огромного уважения», — сказал Маляка.